Andrea Legarreta aconseja a Nodal casarse por bienes separados ¿creerá que Beli es interesada?

La mañana de este jueves en exclusiva, Tania Rincón presentó en el programa Hoy una entrevista que le realizó al cantante Christian Nodal en donde habló no solo de su carrera sino de su relación con la guapa Belinda y con quien planea formar una familia.

De acuerdo con El Herlado, además de su romance con la rubia, Nodal reveló que es muy bueno jugando billar pues retó a la conductora de Hoy a jugar y aceptó que si perdía contestaría cualquier cosa que lo cuestionara.

Además reveló que para el 2022 ya prepara no solo su boda con Belinda sino el lanzamiento de un nuevo disco, sin embargo, las declaraciones del cantante se escucharon un poco dudosas pues dijo que no le gustaba decir todo porque no quiere que se le salen las cosas y que al final no se haga.

Luego de presentar la entrevista con Nodal, los conductores del programa Hoy comenzaron a opinar sobre la próxima boda entre el cantante de regional mexicano y Belinda.

Y es que Shanik Berman aseguró que se casaran en México y Estados Unidos, mientras que Tania Rincón reveló que la pareja se casará por la iglesia, además tendrán una boda espiritual y claro la legal.

Ante esto, Andrea Legarreta cuestionó si es que se iban a casar por bienes mancomunados o separados, pero al no tener respuesta, la esposa de Erik Rubín le pidió a Nodal que se casaran por bienes separados pues aunque muchos piensan que el matrimonio es para toda la vida, más vale que se prevenga.

