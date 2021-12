'Me estoy cuidando': Eduin Caz, ahora viaja con armas de alto calibre y guaruras

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz habló sobre las imágenes que compartió en sus redes, donde se le ve en una camioneta blindada, con elementos de seguridad y armas de grueso calibre.

A través de sus historias de Instagram, el cantante compartió estas imágenes el pasado 17 de diciembre, y tras varios mensajes de sus fans, este decidió explicarles lo sucedido.

"Bueno, familia. Me están preguntando desde ayer que qué pasó con esas armas de fuego y no sé qué y que la camioneta blindada", comenzó Eduin Oswaldo Parra Cazarez.

El polémico video fue grabado por Caz, quien dirigió la cámara al copiloto de la camioneta y mostró como este sostenía una arma de grueso calibre, por lo que se aprecia en el video.

También se observa que la camioneta se encuentra detenida por la circulación mientras su acompañante decide tener el arma de fuego de manera discreta pues aparentemente intenta que nadie la vea.

"La camioneta es mía. Los escoltas son contratados de una empresa de seguridad, todo en regla. ¿No me están diciendo que me cuide, pues? Me estoy cuidando", finalizó el cantante.