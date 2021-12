VIDEO: Kunno arremete contra sus haters que se burlaron de 'no tener sonrisa'

Kunno, el famoso tiktoker, le contestó a sus ‘haters’ luego de sus comentarios sobre su rostro luego de la cirugía platica que lo ha dejado sin sonrisa.

A través de un video en redes sociales, Kunno estalló contra los seguidores que lo han criticado luego de quedar casi inmóvil después de la cirugía de papada.

“Ya vi que hay gente que anda hable y hable, dice y dice, porque yo tampoco me di a explicar. Cuando yo les dije que no podía sonreír es porque tengo dormida esta parte de mi boca, no porque me dejaron mal o me dejaron chueco. Ustedes de 10 chismes míos, nueve los inventan, pero voy a poder sonreír bien después del tiempo de poder recuperarme, o sea, llevo dos semanas y esto es de tres meses”, dijo el tiktoker.