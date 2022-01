‘Sentí una presión en el pecho, taquicardia’: Bárbara Regil alerta a sus seguidores por ataque de pánico

La actriz, Bárbara Regil, sufrió un ataque de pánico durante un vuelo, en donde se asustó demasiado pues sintió ‘taquicardia y una presión en el pecho’.

A través de historias en Instagram, la famosa compartió su anécdota, en donde confirmó que lo que había senido había sido un ataque de pánico.

"Me pasó algo que nunca me había pasado en el avión: sentí una presión en el pecho, taquicardia, sudé frío, temblaba, no podía respirar. Todo en menos de 5 minutos", relató la actriz

"Me bajé del avión con las piernas sin fuerza y me dio mucha hambre", agregó.