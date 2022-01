VIDEO: Eduin Caz sufre discriminación en Six Flags

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme narró que sufrió discriminación en el parque de diversiones Six Flags de California.

A través de sus Stories en Instagram, el cantante de música grupera señaló que por ser mexicano sufrió discriminación.

En una de las atracciones su asistente accidentalmente dejó caer un celular propiedad de Eduin Caz dentro del juego, así que al solicitar el apoyo del personal del parque este le dijo que sería hasta las 8 de la noche cuando se lo podrían entregar.

Ante esto Eduin Caz decidió quedarse hasta la hora que le habían indicado para recuperar su teléfono, a pesar de que él no tenía planeado quedarse tan tarde, pero llegado el momento se negaron a entregárselo, según señala el vocalista de Grupo Firme esto se debió a que cuando lo vieron se dieron cuenta que era mexicano, aunque en realidad no le dijeron nada al respecto, solo se le quedaron viendo.

“Hoy me paso algo muy raro aquí en Six Flags, aquí en California, se le cayó un celular a mí a asistente, un celular mío, lo buscamos, lo encontramos… le tomamos foto y todo me dijo (el guardia) a las 8 te lo doy, me quedé, yo me tenía que ir temprano… y llegué acá y me atendió un gringo y yo sé que por ser mexicano no me lo dio, te lo juro que no me lo dio por eso”.