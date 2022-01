Gala Montes explota vs Bárbara de Regil: Muerte de su perrita fue un circo para ganar seguidores

Tras la muerte de la mascota de Bárbara del Regil, “Nala”, la actriz Gala Montes aseguró que la protagonista de “Rosario Tijeras”, armó “un circo para ganar likes”, ya que aseguró que no se debió de lucrar con el dolor y el sufrimiento de la perrita.

En ese sentido, hay que recordar que fue en días pasados, que Bárbara del Regil informó a sus seguidores de redes, que “Nala”, había sido envenenada por un fumigador que dejó un líquido para matar ratas que la perrita ingirió, lo que derivó en su muerte.

Bárbara del Regil publicó una imagen en la que aparece llorando por la muerte de “Nala”, por lo que la actriz Gala Montes comentó su publicación diciendo: “Ahora compra otro”, a lo que la protagonista de “Rosario Tijeras” contestó: “No entiendo tu comentario”.

Ante tal situación, los seguidores de Bárbara del Regil, se volcaron en denunciar los comentarios hechos por Montes; por lo que Gala argumentó que no le importaba si su cuenta era cancelada, y señaló que todo era un pinche circo para ganar likes.

“Me están atacando. ¿Les digo algo? Me vale madres, me vale madres sus ataques. Cancélenme, cancelen a las personas que sí tienen que cancelar, que no les aportan nada a sus vidas. ¿No se están dando cuenta que están subiendo todo porque quieren hacer un pinche circo de todo? Solamente quiere likes, eso está mal. En fin, eso me pasa por andar abriendo mi bocota, no vuelvo a decir nada, pero lo tenía que hacer”, aseveró Gala Montes.