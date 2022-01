La triste historia de Kunno antes de ser tiktoker; sufrió abuso sexual (VIDEO)

El tiktoker recordó que cuando vivía en Monterrey trabajó en antros y centros nocturnos animando las fiestas y negó haber sufrido abuso sexual por alguna pareja, fue una persona que no conocía

El tiktoker Kunno, luego de los procedimientos estéticos a los que se sometió, reapareció frente a las cámaras en el canal de YouTube de El Escorpión Dorado. Donde reveló haber sufrido abuso sexual mientras trabajaba en una discoteca antes de convertirse en una estrella de internet.

De acuerdo con Milenio, el famoso recordó que cuando vivía en Monterrey trabajó en varios antros y centros nocturnos, amenizando las fiestas. En ese entonces aprendió a pelear y defenderse, ya que algunas personas intentaron abusar de él.



"Me enseñaron a pelear, es que a mí me tocaba mucho que en Monterrey me tenía que defender porque luego se aprovechaban mucho de mí... yo pasé por un abuso sexual, entonces por eso me tocaba defenderme", comentó Kunno.



El tiktoker negó haber sufrido abuso sexual por parte de alguna pareja; mencionó que en realidad sucedió en un antro en el que había sido contratado como host por una persona que no conocía.



"Se sabe que me gustaba mucho la fiesta. Yo antes era muy de fiesta, de hecho a mí en las discotecas me contrataban para bailar y ser como el host. Entonces en una de esas fiestas yo me pasé de la raya, estaba medio inconsciente y así fue como se aprovecharon", relató.



Asimismo, Kunno aclaró que "no tenía movimiento" en su cuerpo, por lo que no podía defenderse. Más adelante, recordó que, con ayuda de sus amigos, a partir de ese momento aprendió a defenderse.



"Me tocó, y ahí fue cuando mis amigos me empezaron a ayudar a defenderme. Me ayudaron... Defendíamos, como nosotros también nos juntábamos con muchos de mi edad, yo tenía 18 en esa temporada y muchos tenían 17 o 16, nos tocaba a nosotros defendernos de cualquier cosa", dijo.



Minutos antes Kunno ya había declarado que sí sabe pelear: "Ahorita me da miedo pelearme y allá en Monterrey yo soltaba unos... Yo era Guillermo, no era Kunno. Me peleaba a mano cerrada y todo".

Con información de Milenio