Nodal le hace desplante a Belinda durante su fiesta de cumpleaños (VIDEO)

Christian Nodal cumplió 23 años y fue sorprendido por su prometida, Belinda, con una lujosa fiesta, sin embargo, no todo fue color de rosa pues el cantante hizo un pequeño gesto polémico.

Belinda sorprendió al cantante en una fiesta en la que gastó aproximadamente un millón de pesos, que tenía varios adornos en color de oro, mariachis, banda de rock y varios pasteles de cumpleaños.

Sin embargo, el famoso intérprete de ‘Botella tras botella’, realizó un gesto que hizo que las redes estallarán

Fue mientras que el cantante ingresa al sitio donde lo esperan su familia, amigos y Belinda cantándole las mañanitas, éste la abraza y contrario a lo que todos podrían pensar este decide no besarla en la boca, y hacerlo en el cachete y la frente.

De acuerdo con Chisme No Like, la cual escribió sobre el detalle: “El cantante de regional mexicano cumplió este martes 23 años de edad y fue con mariachi como Belinda cantó las mañanitas a su prometido. Pese a que la intérprete de Amor a primera vista le dio un fuerte abrazo, él no la besó en la boca sino en el cachete y la frente“.