Covid lo hace otra vez, deja sin invitados a quinceañera en Tampico (VIDEO)

Los invitados no llegaron a una fiesta de 15 años en en Tampico y es que muchos le cancelaron de último momento debido a que resultaron contagiados de Covid. Su familia decidió hacer una invitación en redes sociales para que la acompañaran, y la comida no se desperdiciara.

De acuerdo con un post que compartió ‘Portables Tampico’ se dio a conocer que la joven Nicole, cumplió sus 15 años, pero debido al alza de contagios por Covid, sus invitados no llegaron a la fiesta.

Así que su mamá decidió publicar en redes sociales un texto para hacer la invitación abierta para que acudieran a la fiesta de su hija.



“Si alguien gusta venir a cenar jajaja. En la cena de XV de mi hija. No hay invitados, sé que por covid muchos no pueden”.



El texto fue acompañado de una imagen donde mostraba al salón con muy pocos invitados.



“Todo está con distancia, realmente no quiero que se quede la comida. No somos de aquí y ya no pude cancelar ni posponer por el viaje”



La publicación empezó a compartirse en páginas y grupos y se hizo viral, por lo que las personas comenzaron a llegar a la quinceañera.

Según se dijo en comentarios, no son de Tampico, son originarios de Cadereyta, Nuevo León, pero decidieron hacer la fiesta en la zona sur de Tamaulipas.

Con información de: Milenio