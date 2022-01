VIDEO: Así fue le día en el que Raúl Velasco pidió perdón a Joan Sebastian por humillarlo públicamente

El presentador de “Siempre en Domingo”, Raúl Velasco, fue uno de los conductores más polémicos de su época, debido a que cualquier artista o cantante, debía de tener su “aprobación” para poder tener una exitosa carrera, tal fue el caso de Joan Sebastian.

A través de un video que circula en redes, se observa a Joan Sebastian y al conductor Raúl Velasco, en el que el cantante le dice que a pesar de que nunca o tomó en cuenta, él siempre se prometió a si mismo que iba a luchar por sus sueños para que algún día tuviera tiempo para escucharlo.

“Raúl quiero comentarte que hace muchos años, en los inicios de tu programa, había un muchacho soñador que se te acercaba en los pasillos siempre te andaba persiguiendo. Un día, ya desesperado te enfrenté y dije: Señor Velasco, no tendrá usted un momento para mí y me dijiste: No, no tengo un momento para ti estoy muy ocupado; En ese momento me juré con mucha fe que un día ibas a tener tiempo para mí”, aseveró Joan Sebastian.