‘Me tiró y comenzó a patear’: Gomita habla sobre el maltrato con su papá (VIDEO)

Gomita habló sobre haber sido víctima de violencia por su papá, Alfredo Ordaz, por lo que tomó medidas legales para denunciarlo y pedir una orden de restricción.

A través de redes sociales, dio a conocer más detalles que ‘no se había atrevido a revelar’ y que vivió ese día.

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, Gomita aseguró que había preferido guardar discreción para no lastimar a su familia, pero confesó que las agresiones que padeció fueron brutales.

“Me agarró de los hombros y me empezó a dar de cabezazos en la cara, hasta que me tiró al piso y me agarró a patadas”, dijo con la voz entrecortada.