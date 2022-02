Demandas y denuncias penales vs Cecilia del Carmen García, la dueña del Studio S (VIDEO)

El salón de belleza Studio S y su dueña, Cecilia del Carmen García Martínez, no se quieren hacer responsable del daño causado al cabello de una mujer poblana y todas las afectaciones físicas y emocionales de las que ha sido objeto desde el pasado sábado 29 de enero en la sucursal de Huexotitla.

La mujer que prefirió omitir su nombre, pero que aclaró que es abogada, informó en Noti Rueda con Arturo Rueda que ya interpuso una demanda civil y presentó una denuncia penal por todas las omisiones en las que la empresa ha caído, pues no se atreven a dar la cara.

Durante la entrevista, informó que desde el momento en que le estaban realizando el servicio de un efecto de color, no fue tratada de la mejor manera y que incluso, la dejaron más de seis horas con el producto, lo que le provocó molestias y fue ahí donde hizo el comentario y vino la peor parte.

“Me dijeron que lo que yo pedí era algo de horas, llegué desde las 10 de la mañana y salí hasta las 10 de la noche, estuve con el producto más de seis horas y eso porque les dije que me retiraran el aluminio porque me pesaba y me dolía la cabeza, fue ahí cuando entré al baño y vi que mi cabello se caía, les reclamé y lo único que me dijeron fue que mi cabello no aguantó pero que me daban un tratamiento para tres días”, comentó en Noti Rueda.