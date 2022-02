Película de Guillermo del Toro es nominada al Oscar como mejor película, pero no mejor director

Este martes por la mañana se dierona a conocer las nominaciones de la entrega que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood y el mexicano Guillermo del Toro estuvo presente con ‘El callejón de las almas perdidas’.

De acuerdo con el portal de noticias ‘El Financiero’ el mexicano ha sido nominado en cuatro categorías: como mejor película, una de las ternas más importantes en la ceremonia, mejor fotografía, mejor diseño de vestuario y mejor diseño de producción.

Aunque no se han dado a conocer a los presentadores, se espera que después de algunas ediciones marcadas por la pandemia causada por la COVID-19, este año la industria de Hollywood vuelva a su formato tradicional.

Mejor película

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Mejor fotografía

Dune (Greig Fraser)

Nightmare Alley (Dan Laustsen)

The Power of the Dog (Ari Wegner)

The Tragedy of Macbeth (Bruno Delbonnel)

West Side Story (Janusz Kamiński)

Mejor diseño de vestuario

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Mejor diseño de producción

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Mejor director

Kenneth Branagh (Belfast)

Ryûsuke Hamaguchi (Drive My Car)

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Jane Campion (The Power of the Dog)

Steven Spielberg (West Side Story)

Con información de: El Financiero