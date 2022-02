Hijo de la productora de Televisa nominado en Premios Oscar 2022 por 'Raya y el último dragón'

Luego de dar a conocer la lista de completa de nominaciones para los Premios Oscar 2022, destaca la presencia de tres mexicanos: Eugenio Derbez con ‘CODA’, Guillermo del Toro con ‘El callejón de las almas perdidas’ y Carlos López Estrada con ‘Raya And The Last Dragon’ de Walt Disney Animation.

De acuerdo con ‘Unnimedios’ ‘Raya y el último dragón’ filme basado en la cultura del sureste de Asia está dirigida por el talentoso mexicano, Carlos López Estrada.

A sus 32 años, Carlos López ya ha sido elogiado en el mundo cinematográfico por ‘Blindspotting’, cinta con la que debuto en 2018 y la cual le abrió las puertas en Walt Disney Animation.

En esta ocasión el hijo de la productora de televisión mexicana, Carla Estrada, fue nominado en la categoría como mejor largometraje de animación:

Mejor largometraje de animación



Encanto



Flee



Luca



The Mitchells vs. the Machines



Raya and the Last Dragon



Con información de: Unnnimedios