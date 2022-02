Belinda rompió con Nodal porque no le prestó 4 millones de dólares (VIDEO)

De acuerdo a Chisme No Like, los famosos terminaron su relación porque Belinda le pidió un préstamo de 4 millones de dólares a Christian Nodal

Tras el rumor de que Christian Nodal y Belinda habían terminado su compromiso, los periodistas Javier Cerniani y Elisa Beristain de Chisme No Like, confirmaron que si terminaron su relación porque Belinda le pidió un préstamo de 4 millones de dólares a Christian Nodal para saldar la deuda que tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y no ir a la cárcel.



"Belinda le habría llorado con lágrimas de cocodrilo a Christian Nodal que le preste 4 millones de dólares para no ir presa porque es la plata que le debe al SAT", afirmó Cerniani.



Después de su charla, Nodal le habría pedido a sus abogados que hablarán con el contador que Belinda tiene en México para ayudarla a pagar su deuda, pero descubrió que solo debía 500 mil dólares al SAT y no 4 millones de dólares como le había dicho.

Belinda quería el dinero para poder pagar la casa que Lupillo Rivera le compró, lo que le premitiría termina de saldar la deuda y los impuestos de la casa y así quedarse con la propiedad.



"¿Nodal pensabas que era gratis? La colmilluda sacó los colmillos. Nodal no seas bobo, no le pagues un peso", le aconsejaron Cerniani y Beristain.



Además al periodista de Espectáculos Inés Moreno publicó en su cuenta de TikTok un video donde confirmó que efectivamente Christian Nodal y Belinda terminaron su compromiso.

Algo que le confirmó una fuente cercana al cantante, quien se supone iba a salir de gira este mes pero al final ya no quiso porque la ruptura lo afectó mucho.







Con información de Sopitas y MSN