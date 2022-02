VIDEO: Niurka aconseja a Belinda no devolver el anillo: “él no te puede devolver las gozadas y manoseadas”

Tras la ruptura de Belinda y Nodal, famosos han dado su opinión sobre el rompimiento, sin embargo, existen dos bandos entre la farándula.

Ante esto, durante una entrevista en ‘Ventaneando’, Niurka le dijo a Belinda que le aconseja no devolver el anillo de compromiso valuado en millones de pesos.

"Que no se lo devuelva, mira no le devuelvas nada porque él no te puede devolver las gozadas, y las presumidas y las manoseadas", expresó Niurka