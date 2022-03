¡Bipolar! Ahora Aleks Syntek dice que sí grabaría canción de reggaetón

Aleks Syntek dejó atrás su ego, y después de criticar el género urbano, especialmente el reggaetón, ahora dijo que estaría dispuesto a entrarle al “perreo”.

Aleks Syntek confesó que sí podría incursionar en el reggaetón, pero bajo la condición que sus canciones no contengan contenido “nocivo”.

En entrevista con Ventaneando mencionó que su posición en contra de esta música es como padre, no como músico.

“Es que no toda la música urbana tiene contenido nocivo, y hay muchas canciones que son bonitas, buenas, que tienen un buen mensaje, justo hoy viajé en el avión con Sebastián Yatra, y fue alguien que me defendió mucho cuando hablé de ese tema, y lo entendió bien, él lo dijo muchas veces: ‘tiene razón Syntek en el caso de que no se debe exponer la música que no es apta para niños en lugares para niños’”, recordó el cantante.