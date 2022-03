“Mi papá me violó”: Margarita la Diosa de la Cumbia revela abuso sexual (VIDEO)

La famosa cantante, Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’ reveló que sufrió abuso sexual por parte de su padre cuando tenía tan solo 14 años, y que lo mantuvo en secreto por pena.

Luego de que Sasha Sokol sacara a la luz el abuso que había sufrido por parte de Luis de Llano, Margarita se armó de valor y reveló la agresión sufrida.

Durante una entrevista con Ventaneando, Margarita, ‘La Diosa de la Cumbia’ señaló que no solo la violó a ella y que externaba todo su apoyo a Sasha Sokol.



“Ya no es hora de callar, es hora de hablar, y de olvidar, de perdonar, no tienen idea cuantas mujeres, niños, hemos pasado por eso, muchas, nos quedamos calladas, pero ya no es hora de callar, es hora de hablar, y de olvidar, de perdonar” dijo Margarita



Margarita, ‘La Diosa de la Cumbia’ revela violación de su padre

Margarita, ‘La Diosa de la Cumbia’, dijo que todo se le vino abajo cuando uno de sus ídolos la violó.



“Yo era una niña feliz, era una niña muy feliz, hasta que un día, a mis 14 años, me doy cuenta que mi papá tiene una novia, y entonces se me vino el mundo abajo, y esa niña que era feliz, inocente, que tenía todas esas esperanzas y sueños, se vino abajo, porque no sabía si tenía que contarle a mi mamá o no, y me lo guardé” dijo Margarita



Ante esto, Margarita La Diosa de la Cumbia, reveló un secreto que se había guardado desde hace varios años.



“Mi papá estaba enfermo, tenía 39 años y después de haber sentido toda esa desilusión, todo ese velo que se me cayó de la cara, él me violó” dijo Margarita, ‘La Diosa de la Cumbia’.



Asimismo, detalló que no dijo nada por ‘pena’ porque, aunque fue la víctima se sentía culpable y tuvo que callar.



“El tener que ver a mi papá el otro día y no decir nada, el ver a mi mamá y no decir nada, pero una niña de 14 años en mi época lo que sentíamos era culpa”



Margarita, revela que su hermana fue violada también

Durante su participación en el Foro Azcapotzalco donde se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, Margarita, ‘La Diosa de la Cumbia’ hizo otra lamentable confesión.

Años más tarde, Margarita, ‘La Diosa de la Cumbia’ dijo haberse enterado que no fue la única víctima de su padre y lo peor fue saber que se encontraba entre su propia familia: