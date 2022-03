Mamá de Lucerito salvó a su hija de productores acosadores como Luis de Llano

Luego de que Sasha Sokol diera a conocer el abuso que había sufrido por parte de Luis de Llano, la cantante Lucero se sintió agradecida con su mamá por siempre haber estado al pendiente de ella.

Durante una entrevista con ‘Despierta América’ la cantante señaló que se siente muy agradecida con su madre por siempre haberla apoyado desde inicios de su carrera con el fin de evitar que sufriera algún abuso.

“Muchas mujeres a esas edades, en esas épocas, en esos momentos a todas esas cuestiones, entonces, la verdad ¡qué alivio! ¡qué agradecimiento enorme tengo yo!, de que en mi caso no haya sucedido, soy una persona muy feliz, muy realizada”, añadió la famosa artista.

Asimismo, Lucero dijo que a pesar de que su madre fue criticada por ser su ‘sombra’, nunca le importó lo que se dijera de ella, puesto que lo único que quería era proteger a su hija.

“Increíblemente, hago un reconocimiento público a doña Lucero León por ser… el otro día leía en redes ‘recuerdan el hate que se ganó la mamá de Lucero en su momento’, pero qué padre que ahora ya entendemos, y como ella siempre lo dijo ‘a mí no me importa que me odien y que les caiga yo gorda, para mí, mi hija es lo primero’", contó Lucero.