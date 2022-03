‘Ha mejorado, pero sigue siendo machista’, Belinda señala al mundo artístico

La famosa cantante, Belinda, habló sobre cómo se ha sentido en el medio artístico, en específico en el musical.

Durante una entrevista, la cantante fue cuestionada sobre cómo han sido las condiciones laborales en el medio artístico, puesto que, comenzó su carrera desde muy pequeña.

Asimismo, señaló que, en sus primeros trabajos en telenovelas infantiles, le decían que "las chicas querían ver a los chicos", así que les pedían a las actrices femeninas que se colocaran "detrás".

La compositora habló sobre que aún tiene que soportar escepticismo sobre sus canciones.

Finalmente se declaró fan de Rigoberta Bandini, la cantante y compositora española autora de temas como Perra o Ay Mamá, convertido en el himno oficioso de las manifestaciones del último Día Internacional de la Mujer.

"Me encantaría trabajar con ella. De hecho, le he escrito en Instagram, pero no me contestó. ¡Por favor, Rigoberta, respóndeme!", pide.