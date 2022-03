Muere la actriz Raquel Pankowsky, imitadora de Marta Sahagún en "El Privilegio de Mandar"

A los 69 años la famosa actriz y comediante de Televisa,dperdió la vida, así lo informó la Asociación Nacional de Intérpretes mediante sus redes sociales:

Fue famosa por interpretar, en 2005 a Marta Sahagún, esposa del entonces presidente Vicente Fox Quezada, en el exitoso programa de parodia política “El privilegio de mandar”.

La actriz comentó durante una entrevista lo que significó este papel en su carrera quien incluso, tuvo la oportunidad de conocer a Martha Sahagún, pues la ex primera dama la mandó llamar.

"Me llamaron de la revista 'Época' para hacer una entrevista entre Martha y yo, disfrazada, pero dije que no tenía ningún interés. Me hablaron para decirme que la señora estaba encantada de conocerme, y ni modo de decir que no quería ir, y ahí voy a Los Pinos. Ella llegó tarde, yo ya me había retratado con todos sus colaboradores, me veían y se atacaban de la risa porque era igualita. Nadie me trató de corromper ni nadie me trató de pagar", reveló Raquel Pankowsky.