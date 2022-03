Eduardo Yáñez defiende a Will Smith tras cachetada a Chris Rock: Se sienten muy salsas (VIDEO)

Sin duda, la ceremonia de los Oscar 2022 quedará en la memoria de los espectadores, no sólo por los ganadores de los premios sino por la polémica cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock por un chiste a su esposa, Jada. Tras dicho acto, el galán de telenovelas, Eduardo Yáñez se pronunció al respecto.

El actor mexicano estuvo envuelto en polémica hace varios años, luego de que perdiera el control en un evento público, por lo que comentó que Will tuvo buenas razones para actuar de la forma en que lo hizo ya que, en ocasiones, es difícil ser completamente racional, y más cuando se trata de la condición médica de una mujer.

En el programa Vivalvi de Multimedios, Eduardo Yáñez comentó: “Estoy del otro lado, del de la ‘mano’ hay compañeros que con un micrófono se sienten muy salsas y se atreven a faltarle el respeto a los demás”

Cabe recordar que en octubre de 2017, mientras estaba en una presentación de películas Pantaya, en Los Ángeles, California, Yáñez le propinó una cachetada al periodista de espectáculos Paco Fuentes.

“Yo creo que del respeto viene el respeto y las palabras también son bullying, tú puedes bullear a las personas con palabras y tú no sabes, habría que estar en los zapatos de Will Smith, como hubo que estar en mis zapatos. Lo negro que se te pone todo, como se te nubla la razón y ya no piensas y reaccionas a un ataque”, mencionó.