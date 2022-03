“Yo lo único que hice fue contar la verdad “: Sasha Sokol rompe el silencio tras acusar a Luis de Llano de abuso

La famosa cantante, Sasha Sokol, rompió el silencio luego de estar tres semanas sin dar declaraciones sobre el abuso recibido por el productor Luis de Llano.

La famosa fue cuestionada por el programa Ventaneando, cuando se encontraba junto con su pareja, Alejandro Soberón, camino a New York, quienes le preguntaron sobre sus declaraciones.

Asimismo, los reporteros hablaron de la depresión de Luis de Llano, por la cancelación de proyectos tras la polémica.

“No voy a hacer comentarios, muchas gracias, lo único que te puedo decir, es que estoy muy sacudida, muy movida, conmovida con la reacción de solidaridad que he recibido, y muy movida también por las personas que aún hoy todavía no pueden ver claramente lo que sucedió y nombrarlo mientras ese tipo de conductas sigan existiendo y se sigue normalizando algo que no es correcto. No para mí, para niños y niñas en el futuro”.