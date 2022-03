El galante traje que eligió la madre de Selena Quintanilla para sepultarla (VIDEO)

El 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla fue asesinada por Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans, ahora después de 27 años, circula en redes un video de su cuerpo sin vida, que revela el traje que le pusieron para sepultarla.

De acuerdo con el portal de noticias ‘Milenio’, la cantante de 23 años estaba en la cúspide de su carrera y grababa un nuevo disco, por lo que su muerte dejó inconsolable a su familia, que decidieron honrar su memoria con un emotivo funeral al que acudieron amigos, famosos y fans.

Las honras fúnebres se llevaron a cabo el 2 de abril en el Auditorio Bayfront, el cual en 1996 fue nombrado Auditorio Selena. Fueron unas 2 mil 500 personas las que acudieron a despedirse de la cantante.

Marcella Zamora, su mamá, eligió el último atuendo que luciría la artista. Se trató de un traje morado y una torera -un tipo de saco corto- con hombreras del mismo color, atuendo que la cantante lució en la gala de los The Fact Music Awards (TMA) meses antes de su trágico deceso.

El traje que portaba la cantante se puede observar en las imágenes y videos que compartió la agencia AP, encargada de cubrir el funeral. Cabe mencionar que Abraham Quintanilla, su papá, fue quien decidió abrir el féretro de la cantante, decisión de la que terminó arrepintiéndose, así lo confirmó él en una entrevista con Cristina Saralegui.

"Yo decidí abrir el ataúd porque ese mismo día la gente estaba en fila, pasando, varias señoras empezaron a clamar que no era verdad, que no estaba muerta, que no había un cuerpo, y yo decidí que abrieran para probar", aclaró.