"No estás sola", le dice Olimpia Coral a Angela Aguilar tras filtración de FOTOS con Gussy Lau

“Querida Ángela. Tú no defraudaste a nadie, tú no tienes que dar explicaciones a nadie” fueron las palabras que escribió Olimpia Coral Melo

Luego de que Ángela Aguilar señalara que se sintió violentada tras la filtración de fotos con Gussy Lau, varias personas han expresado su apoyo incondicional a la cantante, entre algunos se encuentra Olimpia Coral Melo quien dio pie para la creación de la Ley Olimpia.



Querida @AngelaAguilar__

Tú no defraudaste a nadie, tú no tienes que dar explicaciones a nadie, tú no pierdes tu valor como artista y como mujer en nada. Y nadie tiene derecho a cuestionarte. SIN TU CONSENTIMIENTO SIEMPRE SERÁ UN TIPO DE VIOLACIÓN y tú, no estás sola.

A través de Twitter, la activista Olimpia Coral Melo, expresó su apoyo a Ángela Aguilar, exhortando a no dar explicaciones a nadie.





Ángela @AngelaAguilar__ lo que te pasó es una oportunidad para cambiar el contexto y que no le pase a ninguna más. Tú no tienes la culpa. Tú voz ahora no solo es mágica para cantar, ahora tu voz es voz de quienes no pueden decirlo.

¡Lucha! ?

El feminismo salva ?

Finalmente, le dijo que ella no tenía la culpa de las acciones que había tomado, y le señaló que el feminismo se encuentra de su parte.