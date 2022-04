Su adicción se lo fue comiendo; Fernanda Castillo narra lo que vivió con Rafael Amaya en "El Señor de los Cielos" (VIDEO)

En una entrevista en el canal de YouTube para Yordi Rosado, la actriz Fernanda Castillo narró que admiraba a su compañero de trabajo Rafael Amaya, porque era muy dedicado, aunque siempre estaba bajo mucha presión por lo que representaba el papel y de igual forma vio cómo su adicción se lo fue comiendo.

"Cuando 'El señor de los cielos' empezó Rafa era el primero que llegaba ahí, se sabía sus textos y que estaba a full y siento que el problema que tuvo se lo fue comiendo y que yo no encontraba de repente ya en sus ojos como al amigo y al cómplice en escena que tuve muchos años", detalló.

De acuerdo con la entrevista, Castillo relató que ese cambio fue muy evidente en Rafa, porque en 2013, cuando iniciaron las grabaciones, era uno y al finalizar la serie se había transformado.

"Yo a Rafa lo quiero mucho y la verdad es que fue complicado porque yo quería que estuviera bien y porque yo pude ver cómo la carga de trabajo y como que todo lo que había alrededor del personaje siento que lo fue afectando y yo lo he querido siempre mucho", comentó.

A pesar de todos los problemas que enfrentaron, Fernanda aseguró que desarrolló un vínculo muy fuerte con Amaya, ya que compartieron el set de grabaciones durante cinco años, tiempo en el que llegaron a conocerse bien.

Por último, la actriz confesó que le dolió mucho ver a su amigo que no estaba bien, porque a lo largo de las grabaciones de "El señor de los cielos" compartieron momentos y hasta fragmentos de su vida.

"Los dos veníamos de Hermosillo entonces teníamos como muchas cosas en común y yo sé que él me quiere mucho también, entonces me dolió ver que mi amigo no estaba bien", finalizó.