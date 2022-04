¿Le pusieron los cuernos? Rihanna rompe con A$AP Rocky a semanas de ser mamá por supuesta infidelidad

Después de que Rihanna se mostrara feliz por su embarazo en la revista Vogue, ahora, la cantante está en el ojo del huracán por los rumores que afirman que terminó con A$AP Rocky, su pareja sentimental, por una aparente infidelidad de él.

back at it with the legendary @annieleibovitz for @voguemagazine pic.twitter.com/UrWeNMsrRA