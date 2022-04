Moderatto analiza cancelar el concierto en la Feria de Puebla tras robo de su equipo de sonido

Luego del atraco suscitado la madrugada del viernes al tráiler que transportaba el equipo de sonido de la banda Moderatto, anunció que se encuentran detallando si seguir o no con la presentación.

De acuerdo con el medio El Universal, entrevistó al guitarrista de la banda Mick Marcy, señaló que el equipo de producción se encuentra hablando con la gente del patronato de la feria para ver si se presentan este viernes en el Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla.

"En Puebla esta nuestro equipo de producción hablando con la gente del patronato de la feria y proveedores locales par a ver si logramos armar un equipo con el cual nos podamos presentar el día de hoy.

Estamos esperando a ver si sí nos podemos presentar, nuestra idea sería que sí para mostrar que la delincuencia no puede acabar con nuestro trabajo, pero de repente hay cosas técnicas que no se pueden suplir, estamos viajando con el nuevo escenario de la gira que hoy no iría como estaba planteado, pero trataremos de hacer lo más posible que se pueda llevar a cabo el show", mencionó Mick.