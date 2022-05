FOTOS: Kim Kardashian perdió 7 kilos para lucir el emblemático vestido de Marilyn Monroe en la MET Gala

Kim Kardashian, empresaria estadounidense perdió 7 kilos para poder lucir un emblemático vestido en la MET Gala, liderado por la influyente Anna Wintour.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria posó con un vestido que llevó la legendaria actriz Marilyn Monroe en un momento histórico, cuando le cantó el “Happy Birthday” al presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, el 19 de mayo de 1962.

La dueña de Skims confesó que tuvo que someterse a un riguroso régimen para perder peso para que el traje le pudiera quedar perfecto en su cuerpo.

El vestido de Kim Kardashian en la MET Gala 2022

Kim Kardashian hizo una elección que, sin duda, quedará para la historia de este evento de la moda.

El traje fue diseñado a medida por el modisto francés Jean-Louis, en tono cercano a la piel de la actriz, con 6 mil diminutos cristales cosidos a mano -según detalló Kim en su cuenta de Instagram-, por el cual la rubia legendaria llegó a pagar unos 1,440 dólares.

Es este el vestido más caro vendido en una subasta por alrededor de 4,8 millones de dólares y el icono de moda de las Kardashian tuvo que gestionar un permiso especial ante el museo Ripley’s Believe It Or Not para obtenerlo momentáneamente.

La empresaria agradeció al museo por permitirle llevar por primera vez este traje, desde que lo había lucido Marilyn Monroe.

Acompañada por su actual pareja, Pete Davidson, Kardashian también llegó con un cambio de look que ameritaba su atuendo, pues llevó el pelo rubio platinado al mejor estilo de la bella Monroe y con esta transformación, indudablemente, se coronó como una de las mejor vestidas, y la más memorable, de la MET Gala 2022.

Con información de: El Universal