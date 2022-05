Se agotan los boletos en preventa para Daddy Yankee y desata MEMIZA en redes

Este día comenzó la preventa para el concierto del puertorriqueño Daddy Yankee en la Ciudad de México el próximo 2 de diciembre, sin embargo, los boletos se agotaron en cuestión de minutos por lo que usuarios en redes mostraron su molestia haciendo divertidos memes.

Usuarios en redes, desahogaron su molestia realizando divertidos e ingeniosos memes, debido a que no pudieron conseguir entradas para asistir a ver a Daddy Yankee en el Foro Sol, inclusive, hubieron algunos que pidieron que se abriera otra fecha.

La preventa comenzó en punto de las 11 de la mañana, sin embargo, minutos después los internautas se dieron cuenta que los boletos ya se habían agotado lo que causó molestia e indignación.

Hoy no me hablen, estaré llorando todo el día por no conseguir boletos para Daddy Yankee

