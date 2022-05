'Misión cumplida' así es como Pepillo Origel confirma su retiro definitivo de los medios

Juan José Origel, mejor conocido en el mundo de la farándula como Pepillo Origel causó revuelo al anunciar que este año se retirará definitivamente de los medios de comunicación.

Fue por medio de una revista con TVNotas, que el conductor de 74 años adelantó sus planes a futuro luego de retirarse de su profesión como periodista.

Pepillo Origel confesó que su edad es una de las razones de su decisión, además de sentirse “decepcionado” de la farándula.

Aunque Pepillo Origel sí se siente con nostalgia por su retiro, también sabe que es el mejor momento para hacerlo.

Y es que, con 74 años de edad, el famoso no quiere que su envejecimiento comience a ser evidente.

“Ya es tiempo de decir: ‘¡Hasta aquí!’. Creo que ya es momento de irme porque siento que ahorita me veo bien y no quiero verme viejo en la tele.”

Asimismo, Juan José Origel reconoció que sí se ha hecho “arreglitos” en la cara para verse mejor pese a su edad.

Pepillo Origel no dudó en aclarar que, además de las razones de vanidad, su retiro también tiene que ver con lo “decepcionado” que se siente del medio.

“El medio ya no es como antes, ahora hay mucha hipocresía en el ambiente y me harté por eso; ahora ya no hay amistad, no hay cariño, la gente ha cambiado mucho.”