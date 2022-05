'A una mujer le perdono todo' Christian Nodal confiesa que aún tiene contacto con Belinda (VIDEO)

Christian Nodal dio de que hablar luego de que revelara que a pesar del rompimiento con la cantante y actriz Belinda, aún tienen contacto.

Fue a través de una entrevista que otorgó a periodistas de Televisa y TV Azteca, que el intérprete de música regional mexicana se limitó a decir que su romance con Belinda fue una etapa muy bonita y preciosa.



“Lo más que puedo hablar es que viví una etapa preciosa, muy muy preciosa. Viví momentos muy bonitos. Creo que como pareja vivimos momentos muy bonitos y momentos malos, como todo”, expresó.



Antes de preguntarle sobre su ex, Lachapel le cuestionó al intérprete de "Ya no somos ni seremos" qué no le perdona a una mujer y él, sin dudarlo, respondió:



"A una mujer le perdono todo. Que siga con esa mujer, es diferente. Yo creo que lo esencial es perdonar".



Entrando en el tema de Belinda, la conductora preguntó si en algún momento se podría dar una "charla como amigos" entre la famosa y él, fue entonces que Nodal confesó: "Charlas hemos tenido. Es que no sé (si somos amigos), son cosas de la vida".



"¿Siguen hablando?", le cuestionó para aclarar la respuesta del famoso. "Hemos tenido pláticas, pero no sé en qué posición nos ponga la vida", explicó.



Por último, Christian Nodal dejó entrever que podría haber una reconciliación con Belinda, aunque esa decisión se la dejó a "lo que diga la vida".

Con información de: Grupo Fórmula