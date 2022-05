Susana Zabaleta narra el calvario que vivió al inicio de su carrera; fue víctima de acoso sexual

La actriz Susana Zabaleta inició su carrera en los años 80s y a pesar de su talento, la también conductora reveló el acoso que sufrió para llegar a ser quien es.

A través de una entrevista para “Venga la Alegría” la protagonista de “Sexo, pudor y lagrimas” confesó que la paso mal por muchos años para. Poder despegar su carrera como cantante y actriz.

Aunque también mostró alegría debido a que muchas de las personas que la trataron mal al inicio de su carrera ya murieron.

“Perras, muchas perras del mal, horrendas, unas ya están muertas, qué bueno y actores horrendos que te metían mano y no podías decir ‘este pu** me acaba de agarrar las nalgas’, no podrías decirlo porque acuérdate que antes no existía eso tú calladita te ves más bonita, así era, los ochentas fue una época horrenda, los actores nos trataron mal” mencionó.