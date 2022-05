Un hombre debe callarse y seguir adelante: Lupillo ante exhibida de Nodal a Belinda (VIDEO)

Luego de que Christian Nodal exhibiera el dinero que se gastó en Belinda cuando era su pareja, el cantante Lupillo Rivera, señaló que “un hombre debe callarse y seguir adelante.”

El ex de Belinda, manifestó cómo es su proceder con las mujeres cuando termina una relación sentimental con ellas.

“Yo sé lo que le di a las mujeres. No es mi lugar ponerlo en mesa y decir yo hice esto, porque eso no me hace mejor, yo simplemente ¿sabes qué?, ‘que Dios me la bendiga y que siga adelante’”,