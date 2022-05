¡Mucha fuerza! Revelan que Chabelo tiene problemas de salud: “No es eterno” (VIDEO)

Xavier López Miranda, hijo de Chabelo, reveló que su padre se encuentra atravesando por problemas de salud, debido a que ha pasado un par de años difíciles pues el presentador tiene dolencias relacionadas con su edad.

“Está bien, no ha sido fácil, no ha tenido un par de años fáciles. Ha tenido problemas de salud. El encierro no fue fácil para él, pero ahí va… Mi padre es un hombre muy fuerte, le echa muchas ganas, pero también son 87 años, aunque él quiere ya son 87 años”, aseveró Xavier López Miranda.