"No fue tan grave": Papá de Regina Blandón minimiza la denuncia por abuso sexual

El padre de la actriz, Roberto Blandón, declaró sobre lo sucedido con el abuso sexual que reportó Regina Blandón por parte de un trabajador de su casa.

Durante una entrevista con los medios, el actor fue cuestionado sobre la denuncia que hizo su hija en una entrevista con Isabel Lascurain. Fue entonces que Blandón desató la polémica al minimizar el abuso que vivió

Blandón señaló que acababa de regresar de un viaje, por lo que desconocía qué había dicho su hija. Una de las reporteras le explicó que la actriz contó que un empleado de su familia abusó de ella durante su infancia.



"Ah, no, pero eso fue hace como 30 mil años y nunca llegó a ser abuso realmente", aseguró el padre de Regina Blandón.



Asimismo, otro reportero comentó que incluso la actriz dijo que él "casi mataba a golpes" al agresor, a lo que Roberto Blandón mencionó:



"No llegó a tanto". "No estaba enterado de lo que reveló ella, pero ahora que hablé con ella le pregunto qué tanto fue lo que declaró para poder tener datos sobre lo que me están preguntando", dijo.



Más adelante, se pronunció a favor de que las víctimas de abuso alcen la voz.



"Claro de eso se trata, para eso existe la prensa, sobre todo la prensa seria", añadió. Una tercera reportera volvió a tocar el tema del abuso y le preguntó: "¿entonces no fue tan grave?", a lo que el actor respondió: "no, no fue tan grave



Regina Blandón habló sobre el abuso de parte del esposo de la cocinera que llevaba varios años trabajando en su casa: