¡Ay nanita! Niurka le hace 'brujería' a Laura Bozzo en 'La Casa de los Famosos 2' (VIDEO)

La Casa de los Famosos 2, Niurka y Laura Bozzo, quienes en un principio tenían una rivalidad y todo parece indicar que con el tiempo se han reconciliado, los fans de la peruana no están tan seguros después de que la cubana le hiciera brujería.

A través de redes sociales se ha hecho viral un video que fue retomado del reality en el que Niurka trata de convencer a Laura Bozzo de realizarle una brujería con saliva, algo de lo que la conductora en un principio no está muy convencida.

Laura Bozzo al escuchar la palabra brujería menciona que no quiere que le realice nada, ya que ella no cree en ello.

“Ah no, brujería no. No”, menciona Laura Bozo

A pesar de que la peruana le dice a la vedette que no quiere que le haga nada, Niurka le dice: “¡Cállate que te va a convenir”! Después de esto, en el video se observa cómo la cubana comienza a colocarle saliva en la cabeza a Laura.

“Tú has visto desde que entre acá ‘Voy a ganar’. La palabra es un templo para bien o para mal, decretas. Y a partir de ahora vas a repetir, cada vez que te dominen: ‘Yo no puedo salir porque soy el bufón, el comodín de la casa, la alegría’. El público te va a salvar porque la casa en vez de escupirte, te va a chupar. No puedes salir porque se tiene que corregir la cabeza loca que tú tienes”., comentó Niurka.