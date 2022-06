¡Ay no! Justin Bieber anuncia que tiene paralizada la mitad de la cara (VIDEO)

Justin Bieber dijo que cancelara sus conciertos luego de que le fue detectado el síndrome de Ramsay Hunt que le dejó la mitad de su rostro está paralizado.

A través dijo que se trata del síndrome de Ramsay Hunt, el cual le afectó un nervio en el oído, causando la parálisis.

"Quería informarles sobre lo que ha estado pasando, obviamente, como probablemente puedan ver en mi cara, tengo este síndrome llamado síndrome Ramsay Hunt, y es por este virus que ataca el nervio en mi oído, en mis nervios faciales, y provocó que mi cara tuviera parálisis, como pueden ver este ojo no parpadea, no puedo sonreír de este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve, así que hay una parálisis total en este lado de mi cara", expresó.