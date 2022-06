Otra denuncia contra La Academia por discriminación: joven acusa que no la quisieron por su perfil "agringado"

La Academia estrenó su edición por los 20 años de su existencia, sin embargo no ha estado lejos de la polémica, pues una nueva acusación de discriminación afecta al proyecto de TV Azteca.

La joven conocida como Nat Melo en sus redes sociales, acusó que los organizadores de La Academia son “racistas” pues ella había sido finalista de México tras cuatro filtros de casting.

Nat mencionó que tras no ser llamada, decidió buscar a la producción para pedir una explicación pero que le dijeron que no estaba seguros de llamarla por ser blanca y tener un perfil agringado.

Me he comunicado y buscado a la producción de La Academia y solamente recibo respuestas como 'mmm es que tu perfil está agringado, es que eres muy blanca' y todavía el día que los fui a buscar me dicen 'pero no sabemos que va a pasar contigo'