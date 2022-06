¡Fíjate Pati! Mariana Rodríguez es una de las 100 mujeres más influyentes de México

Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, apareció en la portada de la revista Forbes, junto a otras mujeres, por estar dentro de la lista de las 100 mujeres más poderosas de México.

Mariana, fue reconocida debido a que “cada vez un número mayor de mujeres ocupa posiciones de liderazgo en las empresas”.

“Ellas también se han hecho de un espacio importante en la vida política del país y en sectores que tradicionalmente habían dominado los hombres. No obstante, México todavía tiene varias deudas pendientes en tema de inclusión”.

En la décima edición de Forbes México, apareció este mes de junio Rodríguez Cantú, siendo fotografiada por la artista Andrea Gama, el 13 de mayo en la Ciudad de México.

Es importante mencionar que Rodríguez tiene 2.3 millones de seguidores en Instagram, y además de ser influencer, atiende asuntos relacionados con prensa, comunicación social y relaciones públicas del gobierno estatal.

“Creo que me catalogan como la influencer y nada más. No me creen capaz de hacer muchas otras cosas; (también) el ser mujer, estar haciendo las cosas de manera distinta. El ser esposa de un Gobernador se presta a que la gente desconfíe, pero estoy tranquila de que vamos a cambiar esa percepción”, mencionó Mariana.