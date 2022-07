Alejandra Guzmán revela querer envejecer sabroso y con salud como su mamá Silvia Pinal (VIDEO)

La cantante mexicana de 54 años, Alejandra Guzmán, reveló que quiere envejecer sabroso y con salud tal como lo ha hecho su madre la actriz del cine de oro, Silvia Pinal, ya que aseguró que hay jóvenes de 20 que y quisieran lucir como ella.

Fue durante una entrevista para el programa Ventaneando, donde Alejandra Guzmán dijo que a sus 54 años se encuentra bien de salud, ya que mencionó que después de poco más de 10 años obtuvo el alta médica después de haberse inyectado polímeros en el trasero.

“Vengo de una familia muy longeva, espero que Dios me dé vida. Quisiera vivir hasta que todo me funcione bien, no querría depender de otros. Me da orgullo ver a mi madre entera a sus 92 años; ver a mi padre (Enrique Guzmán), quien acaba de salir del Covid con 79 años”, dijo la cantante rockera.