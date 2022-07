Ángela Aguilar anda con todo: confirma que cantará en italiano y portugués

La cantante, Ángela Aguilar, reveló que busca llevar el sonido del mariachi a Europa para componer y canta en italiano y portugués.

De acuerdo con una entrevista con Variety, la cantante de 18 años, confesó la importancia de crecer alrededor de un ambiente musical y talentoso.

“La gente que me rodea son muy talentosa en lo que hacen, ambiciosa y creativa. Tienen tanta experiencia, que a mi me falta a mis 18 años, aunque llevo haciendo esto desde los 3 años, sigo siendo joven”

En la misma entrevista, la intérprete de “En Realidad” reveló que busca llevar el sonido del mariachi a Europa para componer y canta en italiano y portugués.

Fue así que la cantante habló sobre los rumores de una posible aparición en una película, pues recordar que su abuela Flor Silvestre es una de las figuras del cine mexicano.

“Sabes cuando retrasas en algo tanto y cada vez que lo piensas sobre eso, es como “tengo que hacerlo” pero nunca lo haces. He tenido muchas propuestas interesantes y tuve que rechazarlas porque sé que si actúo ahorita no lo haría como me gustaría”