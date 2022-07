¡Ahora no fue su papá! Gomita narra como su expareja la golpeaba y hasta le mordía la cara

La influencer Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita denunció que fue golpeada por su expareja, luego de que el año pasado también sufrió agresiones físicas por parte de su padre.

Gomita reveló a sus seguidores que se encontraba feliz y muy enamorada cuando comenzó su relación, sin embargo su pareja no fue el príncipe azul que ella esperaba, pues llegó a golpearla.

En su stories de Instagram, narró que se encuentra muy afectada por lo que le sucedió, sin embargo, explicó que si decidió romper el silencio y contar su historia fue para no haya más mujeres maltratadas.

“Me costó mucho trabajo tocar el tema porque lo quería superar yo primero. Yo me juré que no me iba a tocar ningún hombre como lo hizo mi papá y créanme que es horrible salir de una crisis así. No le entreguen su corazón a cualquier persona”.