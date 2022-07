Kunno da positivo a COVID y se perderá los MTV MIAW

El cantante Kunno reveló, que dio positivo a coronavirus, por lo que no participará en los MTV MIAW.

El polémico influencer, Kunno, reveló que dio positivo a coronavirus, por lo que se perderá los MTV MIAW en los cuales estaba pautado para ser el presentador de esta edición.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde Kunno subió una publicación, en la que confirmó que tenía coronavirus, pese que en días pasados se había realizado otros test en donde había dado negativo a covid.

“Después de algunas caídas de salud decidí hacerme varias pruebas covid. El día de ayer en la noche me hice dos pruebas y salí positivo. No hay nada que me vaya a ayudar más que descansar completamente, la salud es lo más importante en esta vida", aseveró Kunno.

En ese sentido, Kunno manifestó estar bien de salud por lo que permanecerá en casa descansando, y su lugar será tomado por alguna otra celebridad del medio.

Los MTV MIAW se llevarán a cabo el próximo domingo 10 de julio en punto de las 22:00 horas, en donde artistas de la talla de Becky G, Natanael Cano, Moderatto y más amenizarán el evento.

Con información de Milenio