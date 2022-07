'Quería cumplir el sueño de toda mujer, pero perdí el rumbo' Belinda habla de su relación con Nodal (VIDEO)

Luego de la separación entre Belinda y Christian Nodal, la cantante, recién ha comenzado a hablar del tema.

A través de una entrevista, Belinda confesó que tenía la ilusión de casarse, sin embargo, se dio cuenta que su carrera es lo más importante que tiene.

Sin mencionar a Christian Nodal, Belinda mencionó que no puso la debida atención a su carrera y que le dio importancia a cosas que no merecían la pena:

“Le di importancia a otras cosas que realmente no valían la pena y pues uno comete errores y hay que tener la humildad de saberlo reconocer en este caso yo me desvié un poco, pero pues el camino ahí está y nunca es tarde para retomarlo y para reencontrarte y para entender qué haces aquí, a que vienes cuál es tu misión”, mencionó.

En este sentido, Belinda aceptó que perdió su camino por un momento al querer cumplir el sueño que muchas mujeres tienen desde niñas: tener una familia y casarse. Sin embargo, comentó que ahora tras darse cuenta de su error sabe que su prioridad es su carrera:

“Yo siento que de repente me perdí un poquito porque pensé sí que a lo mejor otras cosas eran más importantes o tenía ciertas cuando eres pequeñita a lo mejor tienes ese sueño de toda mujer que de repente quieres no sé, darle prioridad a ciertas cosas que no, lo más importante es esto y lo tengo más claro que nunca…”, dijo Belinda.