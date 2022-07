El día que Cepillín amenizó fiesta infantil de Caro Quintero: “Soy un payaso, no policía”

El famoso payaso Ricardo González Gutiérrez mejor conocido como ‘Cepillin’ dijo que había sido contratado por los narcos más famosos para fiestas infantiles,

A través de una entrevista en el programa “En sus batallas” de Tv Azteca, que fue invitado por narcotraficantes como Caro Quintero y Amado Carillo Fuentes, “El señor de los cielos”, asimismo dijo que su objetivo siempre ha sido compartir felicidad y amor a las personas, sin embargo, su compromiso también lo llevó a enfrentar retos personales.

Cepillín añadió: “El artista va a donde lo contratan. De repente te hablan: ‘Hay alguna fiesta acá en Hermosillo; ¿Cuánto?; Tanto’. Vas allí y a la hora que llegas te das cuenta de que estás en una fiesta de gente famosa, pero de otra forma. Me atendieron como rey, como mago, me pagaron muy bien y ya”.

El payaso aseguró con humor que él no era ni policía, ni fiscal, ni ministerio público para juzgar a la gente.

“Uno como artista no dice oiga, ¿para quién? (es el servicio), si yo le pregunto a un señor para quién me dice qué le importa, es para mi hijo […] tú vas, tú cobras y a la hora que llegas actúas".

El artista también aseguró que los narcotraficantes siempre fueron excelentes personas con él, a diferencia de otras personas de la vida pública.

“Estuve en los Pinos con Peña Nieto un día 6 de reyes […] y ni las gracias me dio, con todo y la Gaviota, ni las gracias me dieron, no nada más no me pagaron, ni las gracias me dieron”, reiteró, “entonces vas con un señor que se dedica al narcotráfico y te pagan, pues a todo dar”, dijo.