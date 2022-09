Ana Bárbara revela que desde jovencita luchó vs la anorexia

Ana Bárbara ha pasado por diversas complicaciones antes de convertirse en la artista que es ahora, entre ellas un fuerte trastorno alimenticio

La cantante reveló en una entrevista para el programa Suelta la Sopa, que desde muy niña sufrió un fuerte trastorno alimenticio, reconociendo que no se avergüenza de hablar de ello.

La intérprete de ‘Bandido’ reveló que todo empezó cuando participó en Miss México.

“Mi problema de trastorno empezó cuando participé en Miss México, no lo sabía, yo creía que hacer una dieta y comer lechuga no estaba mal, a mi psicólogo le decía que no quería comer, que no podía”.