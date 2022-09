Actor José Ron es criticado en redes por decir que los simulacros pueden causar sismos

El actor José Ron aseguró que podría tratarse de un evento relacionado con la ley de la atracción: “¡Somos energía! El estar pensando y haciendo simulacros jala esa energía”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Yo no se ustedes pero para mi no deberían hacer simulacros, atraen la energía! Somos energía! El estar pensando y haciendo simulacros se jala esa energía!

Lo que causó una ola de críticas en su contra, fue que, incluso, culpó al simulacro de provocar el temblor y pidió que dejen de llevarse a cabo: “Yo no sé ustedes, pero para mí no deberían hacer simulacros, atraen la energía”.

Como era de esperarse, los usuarios de la plataforma no se quedaron callados y no sólo llamaron ignorante al actor, también lo invitaron a ser mucho más responsable con sus opiniones, pues lejos de pedir que sean cancelados, debería reconocer que estar preparado puede salvar vidas:

“El simulacro ayuda a que sepamos cómo actuar ente situaciones de emergencia. Son necesarios”, “No se trata de energía, se trata de prevenir”, “Los simulacros salvan vidas. Ser jipi nomás te hace ver estúpido”, “Aprovecha tu fama en decir cosas que realmente ayuden compa”, “Los simulacros son para saber qué hacer en caso de un sismo. Que tú creas en cosas mágicas y musicales no es nuestro pedo. Sólo hazlo y no desinformes “Eres persona pública y debes ser consciente con tus comentarios”, "esto pasa por no terminar la primaria, estudia otra cosa, no sólo actuación", son sólo algunos de los duros comentarios que recibió.