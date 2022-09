¡Qué escándalo! Natália Subtil revela que Sergio Mayer le ofreció ser diputada en México

Natália Subtil decidió responder a los ataques de Sergio Mayer, abuelo de su hija Mila, luego de que el actor mencionara en un encuentro con la prensa que lo único que quiere es estar pendiente de su nieta, por lo que le sugirió que “si le hace falta algo que se ponga a trabajar”.

Durante la entrevista del programa “El minuto que cambió mi destino”, la modelo reveló que el político e integrante del grupo Garibaldi le propuso un puesto en el Gobierno de México.

Natália rechazó la propuesta, además de que no nació en México, así como no contar con la preparación para desempeñar un cargo político.

"Primero no soy ni mexicana no puedo trabajar en la política de un país donde no nací. No sé si nacionalizándome se puede, yo creo que no, pero es o te ayudo o estamos en guerra. Eso también me parece muy feo".

Por otra parte, señaló que no podría hacerse cargo de una responsabilidad tan grande.

"No, yo no puedo estar en donde no sé qué hacer. Creo que hay muchas personas que están en donde no saben lo que están haciendo por dinero o por lo que sea, pero yo nunca aceptaría algo de tanta responsabilidad, además me quieres poner con niños y con mujeres que obviamente van a estar sufriendo sus necesidades y, ¿qué tengo que hacer? No puedo entrar en un cargo que no me puedo hacer responsable de eso, jamás. No por dinero porque eso me dejaron muy claro 'vas a ganar muy bien', ok, puedo ganar muy bien, pero estar en la política es ayudar al país".