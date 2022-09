Juan Osorio despotrica vs Belinda; la señala de salir con hombres por su dinero

A Juan Osorio no le interesan las críticas por su romance con Eva Daniela, pues a pesar de los 40 años de diferencia entre ellos, el productor se ha mostrado muy enamorado y ahora incluso se lanzó contra la cantante Belinda.

Y es que luego de que se tatuara la inicial de su joven novia, lo compararan con Christian Nodal y Lupillo Rivera, quienes se tatuaron en honor a Belinda.

Por esta razón, Juan apuntó de lleno contra Belinda mientras intentaba aclarar que, a diferencia de las relaciones de la cantante, la suya con Eva Daniela sí va en serio.

“Pero es que yo no tengo a Belinda, yo tengo a una mujer muy madura, muy inteligente, es una mujer hermosa y que realmente no le tengo que regalar un coche para que me quiera”.